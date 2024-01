Buurtbewoners Hilversumse wijk Klein Rome wéér verrast door nieuwe bouwplannen

Buurtbewoners van de Hilversumse wijk Klein Rome zijn opnieuw verrast door een nieuwe bouwaanvraag in de wijk. Nadat ze zich in oktober massaal hebben verzet tegen de bouw van twee woontorens van circa twintig meter, werden ze nu verrast met wéér een nieuw bouwaanvraag voor hun wijk: het gaat om meerdere woningen van maximaal drie verdiepingen.

Kort voor de feestdagen werden de nieuwe plannen Achter Sint Vitus bekendgemaakt in de omgevingsvergunning van de gemeente Hilversum. Om de bouw te kunnen realiseren zou het bestaande bedrijfspand op de locatie gesloopt worden. De plannen vallen rouw op het dak van een groep buurtbewoners, die zich inmiddels hebben verenigd onder de naam Stichting Behoud Klein Rome.

Communicatie

Meer dan dit weten de bewoners van Klein Rome nog niet. "We hebben nog geen contact gehad met niemand", vertelt Ilse Loef, Secretaris van Stichting Behoud Klein Rome. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de projectontwikkelaar bleef het stil, totdat de stichting zelf achter de bouwplannen kwam.

Volgens de buurtbewoners zijn deze plannen in strijd met de visie van de gemeente voor de wijk die terug te vinden is in de Structuurvisie Hilversum 2030. Ondanks dat hierin geen definitieve plannen worden vastgesteld, voelt dit toch weer als een mes in de rug. De gemeente wenste geen verdere verdichting in Klein Rome. "Bijbouwen is verdere verdichting, ze spreken zich hierin dus tegen", claimt Loef.

Drukte

Klein Rome is een dichtbebouwde wijk, en de nieuwe plannen creëren zorgen bij bewoners. Meer bewoners met auto's en meer bestelwagens voor pakketjes die allemaal door de smalle straten heen moeten. Ook is parkeren een groot probleem in de wijk, een probleem dat hierdoor nóg groter wordt.

Stichting behoud Klein Rome verzette zich eerder in oktober massaal tegen de woontorens van projectontwikkelaar Alron: hoogbouw zou niet passen bij de wijk, die bekend staat om zijn nauwe straatjes en 19e-eeuwse huisjes.