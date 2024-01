Personeel Amstelveens afhaalrestaurant erg bang na gewapende overval

Medewerkers van het Thaise afhaalrestaurant in Amstelveen waar gisteren een gewapende jongen geld uit de kassa haalde , zijn een dag later nog steeds erg van slag. Het restaurant is wel open, maar de bezorger die door de overvaller werd achtervolgd blijft thuis.

Dat vertelt een medewerkster van het restaurant aan de Rembrandtweg aan NH. Voor de overval werd gisteravond een 18-jarige Amsterdammer aangehouden. Die was er op een gestolen scooter vandoor gegaan.

Rond 16.30 uur probeerde de overvaller buiten geld los te krijgen bij de bezorger, maar die had niks op zak. De overvaller is hem vervolgens naar binnen gevolgd en pakte geld uit de kassa. Volgens de medewerkster is niemand onder schot gehouden, maar zag het personeel wel dat de jongen een pistool in zijn broekzak had zitten.

Kapotte deur

De medewerkers voelen zich volgens haar onveilig na de overval, omdat de deur niet goed sluit. "Maar daar wordt nu wat aan gedaan", vertelt ze.