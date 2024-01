Reddingsactie in volle gang na waterschade historisch fotoarchief Texelse Courant

Zijn de duizenden foto's en negatieven uit het archief van de Texelse Courant nog te redden? Die vraagt hangt boven de door lekkage getroffen redactie van de Texelse Courant in Den Burg. De schade is niet in cijfers uit te drukken, maar wie nog een foto zoekt van de 'Koger Zonderling' uit 1920 heeft pech, zegt hoofdredacteur Job Schepers: "Ik ben er ziek van."

Deze foto uit 1920 is onherstelbaar beschadigd, maar blijft in het archief - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

De enorme lekkage in de kelder van de redactie aan de Vismarkt werd afgelopen week pas ontdekt. Inmiddels stond er zo'n twintig centimeter water in de kelder, waardoor vocht in de dozen vol foto's en negatieven is getrokken. De brandweer heeft het water weggepompt en redactieleden probeerden direct foto's en negatieven te redden. Met wisselend succes, vertelt hoofdredacteur Job Schepers: "Je leert ook nog veel in twee dagen over het redden van foto's." Hoe dat eruit ziet zie je in onderstaande video.

Duizenden archieffoto's en negatieven van de Texelse Courant zijn door water beschadigd - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Hoe het verder moet met het archief weet Schepers nog niet helemaal zeker. De Texelse Courant is al benaderd door het nationaal archief en het regionaal archief en medewerkers van Ecomare schoten ook al te hulp met hun kennis over collectiehulpverlening. Schepers: "Vermoedelijk wil de gemeente ons ook bijstaan, want het kost een hoop geld en tijd om de foto's en negatieven te redden en straks te digitaliseren." Tekst gaat door onder de foto.

Wie is deze man en bij welke gelegenheid is de foto gemaakt? - Foto: NH Media