AZ-coach Jansen hoopt op support fans tegen concurrent Twente: "Recht op emoties"

Na een paar voetballoze weken hervat AZ dit weekend de competitie tegen FC Twente. Volgens Pascal Jansen zijn er veel gelijkenissen tussen zijn eigen ploeg AZ en de tegenstander uit Enschede. "De speelwijze is vergelijkbaar en we voetballen allebei met veel energie."

"Wij spelen nu een wedstrijd tegen een concurrent voor plek 3", laat Pascal Jansen een dag voor de wedstrijd weten. De Alkmaarders staan op de vierde positie van de ranglijst en hebben één punt minder dan FC Twente. "Dit is wel een belangrijk moment, maar dit is ook pas speelronde 17 en dus nog veel wedstrijden te gaan." Dani de Wit Nu de transfermarkt weer open is, wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van Vangelis Pavlidis. "Hij speelt morgen", liet Jansen duidelijk weten over zijn Griekse topscorer. Ook Dani de Wit zit bij de selectie en start zeer waarschijnlijk als aanvallende middenvelder. Eerder dit seizoen zat De Wit een paar keer op de bank en hij liet duidelijk merken dat hij het daar niet mee eens was. "Ik heb niet met Dani gesproken over zijn toekomst, want naast hem zijn er nog wel meer spelers ontevreden. En op dit moment is hij gewoon speler van AZ." Tekst gaat verder onder de video.

De Alkmaarders stapten eind december met een zuur gevoel de winterstop in. Een kansloze nederlaag tegen PSV (0-4) voor eigen publiek en ternauwernood ging de ploeg van Jansen door na een nipte overwinning in de verlenging tegen amateurclub HHC. "Dat heeft een vervelende smaak achtergelaten, maar inmiddels hebben we alles aangestipt en gaan we voor een goede start in de tweede seizoenshelft." Publiek Toch hebben de Alkmaarse supporters middels fluitconcerten en witte zakdoekjes laten weten dat er ontevredenheid heerst. "Het publiek heeft recht op z'n eigen emoties, maar ik concentreer me op mijn eigen ploeg. Wel hoop ik dat het publiek morgen weer achter de ploeg gaat staan." Tekst gaat verder onder de video.

Tegen de Tukkers kan Jansen nog niet beschikken over de geblesseerde Sven Mijnans. Wel traint hij weer met de groep mee. Ook Mees de Wit is er niet bij. De linksback is inmiddels hersteld van zijn blessure, maar is nu geveld door de griep. Verder zijn Yukinari Sugawara (Japan) en doelman Mathew Ryan afwezig vanwege de Asian Cup. FC Twente - AZ begint morgenavond om 18.45 uur. Wedstrijdverslag vind je na afloop op deze site.