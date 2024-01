Gooiers trotseren kou door te zwemmen in open water: "Ik voel dan een oerkracht naar boven komen"

Zwemmen in het open koude water wordt door steeds meer mensen in 't Gooi ontdekt, sinds een klein jaartje is hiervoor zelfs een heuse school geopend in Kortenhoef. Waar velen je voor gek verklaren, zweren de zwemmers bij hun gewoonte. "Je voelt dat je leeft tot in je tenen."

Een ijsbad nemen of zwemmen in koud water is gezond, dat zweren de Gooise koudwaterzwemmers. Het zou de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer verbeteren, het cardiovasculaire systeem versterken en stress verminderen. Toch is niet iedereen overtuigd.

"Ze denken dat ik gek ben"

Wanneer je vraagt aan de zwemmers wat hun omgeving ervan vindt, krijg je veel hetzelfde antwoorden: "Ze verklaren me voor gek." Dit overkomt Fabienne van de Kortenhoefse 'Open Water Zwemschool' ook regelmatig. De school bestaat een klein jaartje. "Ik verklaar mezelf soms ook voor gek, maar als je er dan eenmaal in bent geeft het je zo’n kick", vertelt Fabienne. "Wanneer je uit het water komt, kan je de hele wereld aan."

Fabienne geeft twee keer per week zwemles in het open water. In de zomer ziet het er heel anders uit dan in de winter. In de zomer is het water een stuk warmer en kunnen er grote stukken gezwommen worden. In de winter is dat wel anders. Dan is het meer een kort bad van een paar minuten. "We houden één minuut per graden aan, vandaag is het water vier graden dus blijven we er ook vier minuten in", aldus een van de zwemmers.

Post-COVID

Een van de zwemmers die twee keer per week het ijskoude water in gaat is de Kortehoefse Richard. Hij is 37 jaar en was altijd druk met werk en de kinderen. Toen bleek dat hij post-COVID had viel alles in het water: "Ik ging van onuitputbare energie naar extreme vermoeidheid, het was verschrikkelijk."