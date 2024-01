Video: Kikkers en salamanders in IJmuiden 'doodgevroren, niet verdronken'

De kikkers en salamanders die deze week in IJmuiden zijn overleden aan de gevolgen van 'waterpompgate' zijn niet verdronken, maar doodgevroren. Dat vermoedt Edo Goverse, projectleider van natuurbeschermingsorganisatie Ravon. "Het goede nieuws is dat de amfibieënstand in het gebied zich waarschijnlijk snel zal herstellen."

Het maakt de zaak voor Goverse er niet minder verdrietig om. "Maar dit is een scenario dat niemand van tevoren vermoed kan hebben, laat staan dat men dit geweten had kunnen hebben. Geluk bij een ongeluk is dat het hier om bruine kikkers gaat en niet om bijvoorbeeld rugstreeppadden. Die zijn Europees echt zwaar beschermd."

Bij de gemeente Velsen, die opdracht gaf de pompen in te zetten, zijn ze geschrokken toen ze vrijdagochtend op NH lazen over de dode amfibieën. "Ik ben meteen in de telefoon geklommen. Wij waren er niet van op de hoogte. We zijn aan het onderzoeken wat daar precies aan de hand is. Dat hebben we niet binnen een uurtje gedaan. We zijn experts aan het raadplegen. Ik denk dat we daar maandag iets meer over kunnen zeggen", aldus een woordvoerder.