Hond Jacky zet Schiphol op stelten na ontsnapping uit vliegtuig

Als 'Akita' Jacky en haar baasje gisteren vanuit de VS naar Nederland vliegen, zit Jacky in het bagageruim. De bench bevalt haar blijkbaar niet, tijdens de reis bijt ze zich een weg naar buiten.

"De hond moet daar dus al los hebben rondgelopen", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. "Toen het toestel aan de gate stond en de buik van het vliegtuig openging, ontsnapte Jacky."

Gevaarlijk

De alarmbellen gaan meteen af, want Jacky rent in eerste instantie rond op het platform. Dat is het beveiligde gedeelte van de luchthaven, waar vliegtuigen opstijgen en landen. Gelukkig loopt het pluizige dier zelf naar een hek dat opengaat en naar het luchthaventerrein leidt. "Het vliegverkeer hoefde dus niet worden stilgelegd, maar we hielden de situatie wel goed in de gaten."

Want voor de pluizige avonturier is het gevaar nog niet geweken. Ze rent nu rondjes op ongeveer 200 meter van de snelweg. De hondengeleiders weten dat dit weleens heel slecht kan aflopen voor de hond én het verkeer dat daar rijdt en komen in actie. "Een van de hondengeleiders heeft haar weten af te snijden en gevangen." In totaal heeft de vangactie zo'n drie kwartier geduurd.

Tekst gaat verder onder de post.