Gevierde toetsenist Nico Brandsen op 63-jarige leeftijd overleden aan hersentumor

De in Alkmaar geboren muzikant Nico Brandsen is gisteren op 63-jarige leeftijd overleden. Vorig jaar zomer werd bekend dat hij leed aan een hersentumor. Als toetsenist speelde hij toetsenpartijen in nummers van bekende artiesten en bands, zoals Golden Earring, Ilse DeLange, Anouk, Van Dik Hout, Kane en Marco Borsato.