Extinction Rebellion en Kappen met Kolen gaan demonstreren op eerste dag Tata Steel Chess-toernooi

Ze willen de toegangsweg richting Wijk aan Zee steeds gedurende zo’n drie minuten blokkeren. Tijdens de blokkades gaan ze proberen mensen uit te leggen waarom ze gevaarlijk terrein betreden en ze voorzien van flyers. Ze verwachten dat ongeveer 30 actievoerders mee gaan doen.

De timing van de actie is nogal ongunstig. Het Tata Steel Chess-toernooi is in volle gang en de verwachting is dat er veel mensen op het toernooi af gaan komen. De beoogde weg is de enige toegangsweg richting het dorp.

Grote zorgen

Om te proberen de actie in goede banen te leiden is er overleg geweest tussen burgemeester Martijn Smit, politie en Openbaar Ministerie, Tata Steel en Extinction Rebellion. Daarin heeft Extinction Rebellion aangegeven geen afspraken te willen maken.

Tata Steel maakt zich grote zorgen over de actie en hoopt dat de actievoerders rekening houden met de duizenden toeschouwers van het evenement, die zaterdag niet anders kunnen dan de desbetreffende weg te nemen naar het toernooi. Verder zullen ze kijken naar juridische mogelijkheden om eventuele financiële en overige schade zoveel mogelijk te beperken.