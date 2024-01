Straat afgezet en woningen ontruimd door gaslek in Zaandam

Aan de Commandeurstraat in Zaandam is vanmorgen een gaslek ontstaan. De brandweer heeft twaalf woningen ontruimd en vraagt mensen op afstand te blijven. Het gas is afgesloten en er wordt gezocht naar de oorzaak van het lek.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er in ieder geval delen van de flat worden ontruimd. "We hebben alle hulpdiensten waaronder de brandweer, de politie en de gemeente om hulp gevraagd daarbij."

In totaal zijn er twaalf woningen ontruimd. Bewoners worden op dit moment opgevangen in wijkcentrum De Zuidhoek. Liander heeft het gas afgesloten voor de hele flat. "Het gas is er nu vanaf, dus het probleem wordt niet groter", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. "Wanneer de mensen weer naar huis kunnen, is nog niet bekend."

De oorzaak van het gaslek is nog niet duidelijk. "Er is gas geroken in het portiek en toen is de brandweer gebeld", zegt de woordvoerder. "Na metingen van de brandweer bleek dat er gas stroomde in de kruipruimtes van de flat. Nu wordt gekeken waar het vandaan kwam en hoe het gas weer zo snel mogelijk uit de flat kan."

Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg waren er was er wel een ambulance opgeroepen.