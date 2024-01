Zaak Hilversumse vervalsende 'verpleegkundige' voor derde keer aangehouden

De zitting bij de politierechter over de zaak rond de vervalsende verpleegkundige uit Hilversum is voor een derde keer uitgesteld. De vrouw wordt verdacht van het vervalsen van een mbo-diploma tot verpleegkunde en de BIG-registratie. Met deze papieren zou ze bij meerdere Gooise zorginstellingen hebben gesolliciteerd en gewerkt.

De Officier van Justitie laat weten dat de zaak opnieuw is aangehouden omdat ze vrouw weer in het ziekenhuis ligt. De verdachte heeft nog wel de wens om zelf bij de zaak aanwezig te zijn, een recht waar niet zomaar aan getoornd mag worden.

Dit is niet de eerste keer dat deze zaak inhoudelijk behandeld zou worden. Op 20 juli 2023 zou de vrouw voor het eerst moeten voorkomen, maar vanwege persoonlijke omstandigheden werd de eerste zitting uitgesteld. Eind oktober stond de zitting opnieuw op de agenda, maar ook toen bleek de verdachte in het ziekenhuis te liggen.

Vervalsen

In de periode van oktober 2018 tot en met december 2022 zou de 38-jarige vrouw bij meerdere Gooise zorginstellingen hebben gesolliciteerd en gewerkt. In de dagvaarding worden Nusantara, Hilverzorg en Amaris Zorggroep genoemd.

De vrouw kon bij de zorginstellingen werken door een mbo-diploma Verpleegkunde van het ROC Amsterdam te vervalsen, zo luidt de verdenking van het Openbaar Ministerie. Dit deed ze door een foto van een diploma van een ander te gebruiken en haar eigen gegevens erin te plakken.

Ook zou de vrouw een registratie in het BIG-register hebben vervalst, dit is een document wat alle zorgverleners in Nederland nodig hebben. Hierbij voerde ze haar eigen gegevens in op een brief van herregistratie in het BIG-register van een ander persoon.

Het ROC van Amsterdam laat weten niet bekend te zijn met deze specifieke zaak, maar zegt dat vervalsen van documenten voor kan komen. Een woordvoerder van het ROC stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om te controleren of de sollicitant de juiste papieren heeft. Zo kan bij het DUO gecontroleerd worden of de persoon daadwerkelijk is afgestudeerd en de diploma's meerdere zogenoemde veiligheidskenmerken hebben om te controleren of die echt is.