Met een derde plaats op het NK biertappen is Sebastiaan nu de beste van de familie

Hij was dicht bij het goud, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Sebastiaan Redeker - eigenaar van Grand Café De Zeedijk in Onderdijk - bemachtigde donderdag het brons tijdens het NK biertappen in Amsterdam. "Ik moet een keer Nederlands kampioen worden."

Brons voor Sebastiaan Redeker - Foto: Aangeleverd

Het was lange tijd een familiaire strijd, die hij nu in zijn voordeel heeft beslecht. Want waar zijn broer Nick en zijn inmiddels overleden vader Gerrit eerder al eens de voorronde voor het Nederlands kampioenschap wisten de winnen, bleef Sebastiaan altijd steken. "Daar plaagden ze mij altijd mee, een beetje treiteren." Maar in oktober won de uitbater van De Zeedijk in Onderdijk glansrijk en dus was hij van dat gezeur af. En na de derde plek van gisteravond heeft hij de hoogste eindklassering op een NK te pakken. "Zijn we van dat gezeur af", zegt hij lachend. Het zat dicht bij elkaar, in de RAI in Amsterdam. Redeker was uiteindelijk slechts twee punten verwijderd van het goud en één van het zilver. "Eerst baalde ik daar wel van. Je wilt deze wedstrijd toch winnen. Maar na een paar biertjes was ik toch tevreden met de derde plaats."

Sebastiaan geconcentreerd aan het werk - Aangeleverd

Het NK biertappen is een serieuze aangelegenheid, zo blijkt. "Een serieuze sport", zei een jurylid zelfs. "Er wordt naar meerdere aspecten gekeken", weet Redeker. "Het gaat bijvoorbeeld om de behandeling van het glas, dat goed schoon moet zijn. Het gaat er ook om hoe netjes je kunt werken en natuurlijk de schuimkraag. Die moeten bij alle glazen gelijk zijn. Ook moet je levend afschuimen, als het schuim nog loopt." Volgend jaar een nieuwe kans voor de uitbater. "Ik was al eens 6e en 11e en nu 3e. Ik moet een keer Nederlands kampioen worden. Maar dan moet je wel eerst de voorronde zien te winnen, dat is al lastig genoeg. Ik blijf in ieder geval oefenen. Als het druk is, is dat lastig. Maar als het wat rustiger is in het café, let ik er wel op."