Meer dan een marathon: The Heroes Run is toegankelijk voor iedereen

"Mensen die denken dat ze geen beperking hebben zijn zelf het meest beperkt en mensen die weten dat ze beperkt zijn doen er ten minste wat aan", zo luidt het motto van de paralympisch triatleet. Volgens haar denkt onze maatschappij tegenwoordig te veel in hokjes, waardoor er weinig rekening wordt gehouden met elkaar. "Een dag als vandaag laat zien dat er aandacht is voor elkaar."

Paratriatleet Margret IJdema uit Heerhugowaard is Nederlands kampioen paratriathlon en is de ambassadeur voor The Heroes Run. Haar voornaamste taak vandaag is om de deelnemers te motiveren en op het juiste moment 'hup hup, hup' te roepen, zoals ze het zelf zegt.

Naast de Egmond Halve Marathon, organiseert Le Champion ook The Heroes Run. De loop is voor mensen met een beperking. Zij lopen dan 1,8 of 3 kilometer en mogen daar een uur over doen.

Margret wil proberen om de renners zo fanatiek mogelijk te krijgen. Er is voor The Heroes Run een eigen parcours gemaakt, dat zo toegankelijk mogelijk is. "Er zijn geen smoesjes meer om niet te kunnen starten", is Margret van mening.

Het aantal aanmeldingen voor The Heroes Run ligt nu ruim boven de honderd en hopelijk is de opkomst net zo hoog. "Als het guur weer wordt, kan het zijn dat er minder mensen komen", maar Margret zegt lachend: "Ik heb zon besteld voor vandaag", en ze verwacht een mooie dag.

Margret is inmiddels ook vijf jaar ambassadeur bij Stichting Paratriathlon Heerhugowaard. Deze stichting is in het leven geroepen om mensen met een beperking kennis te laten maken met triatlon. "Mijn ambities liggen op paralympisch niveau, maar iedereen moet doen wat voor henzelf het hoogst haalbare is en dat is voor iedereen weer anders." Iedereen moet kunnen bewegen, daar is Margret stellig over. "Je doet altijd meer dan als je op de bank was blijven zitten."

En zo kijkt de sporter ook naar vandaag. Want iedereen die vandaag komt om te lopen is in haar ogen een topper. "Je hoeft de lat niet te hoog te leggen voor jezelf. Maak het laagdrempelig en vergelijk jezelf niet meteen met een profvoetballer."

Een doel

Er zijn meerdere renners die doelgericht naar Egmond komen. Zo rent Bert voor het eerst weer een halve marathon sinds zijn schildklier operatief werd verwijderd, omdat hij kanker had. Judith rent de kwart marathon om geld in te zamelen voor een stichting die bewustwording creëert en hulp biedt aan mensen met psychische problemen. Dit omdat haar eigen zoons autisme hebben en last hebben van psychische klachten en zij dit ook in haar omgeving ervaart.