Bob schreef een boek over Rijper Jan Leeghwater: "Er bestaan veel onduidelijkheden over hem"

Zeg je Leeghwater dan denk je aan bruggen, straten, pleinen of het zwembad in Purmerend. De naam is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar zo stelt journalist Bob Kiel: er is nog veel meer dat herinnert aan de Rijper Jan Leeghwater. Van het sluisje aan de Kleine Dam tot aan de droogmakerijen van Heerhugowaard en de Beemster. "Het heeft ons een hele andere leefwereld gegeven."

Foto: Wikipedia

De afgelopen jaren verdiepte journalist Bob Kiel zich in het leven van de ambitieuze Rijper, vertelt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Er bestaan veel onduidelijkheden over hem. Veel mensen denken dat Leeghwater een waterbouwkundige was, maar hij heeft bijvoorbeeld nooit in een bestuur gezeten." De zoektocht van Kiel resulteerde uiteindelijk in het boek 'Land van Leeghwater'. Het is het verhaal van de autodidact die de functie van bestaande molens wilde verbeteren, en daar flink wat bekendheid mee verwierf. "Leuk om te vermelden is dat Leeghwater verschillende klokkenspellen heeft gemaakt voor de Wester- en Zuiderkerk in Amsterdam. Maar verreweg het bekendste werd hij natuurlijk als oppertoezichthouder bij tal van droogmakerijen." Waddengebied Neem bijvoorbeeld de Beemster, Heerhugowaard, Schermer en Starnmeer - Leeghwater was erbij betrokken. "Mensen kunnen het zich vaak moeilijk voorstellen, maar Noord-Holland zag er honderden jaren geleden heel anders uit. Onze provincie was een soort waddengebied met tal van meren", legt Kiel uit. "Veel mensen hadden ook last van het water. En storm zorgde geregeld voor overstromingen." Tekst gaat verder onder de kaart

Als een van de laatste grote meren werd het Schermeer tussen 1633 en 1635 drooggemalen - Foto: Bron: Regionaal Archief Alkmaar

De realisatie van een afzonderlijke polder duurde vaak drie tot vijf jaar. Tientallen molens waren daarvoor nodig. Het water werd trapsgewijs omhooggepompt, om uiteindelijk in een ringvaart te belanden. "Leeghwater heeft de molens en daarmee de droogmaaltechniek op een aantal punten verbeterd. Dat was natuurlijk baanbrekend. Het heeft ons een hele andere leefwereld gegeven." De wereld rond De kwaliteiten van Leeghwater vielen op. Hij kreeg verschillende opdrachten in en rondom De Rijp. Hij ontwerpt het raadhuis, een uitbreiding van de grote kerk en bouwt samen met zijn vader het bekende sluisje aan de Kleine Dam. "Leeghwater was timmermanszoon, dus in zekere zin was hij bekend in de bouwwereld, maar door de inpoldering van de Beemster werd hij een beroemde Rijper. Hij maakte naam, ging de wereld rond en werd ook adviseur voor projecten in Engeland en Frankrijk", vervolgt Kiel. "Het was een actieve man, hij heeft ook een aantal boeken geschreven. Het Haerlemmer-meer-boeck gebruikte hij om mensen in Haarlem en Leiden ervan te overtuigen dat de Haarlemmermeer moest worden drooggemalen. Het was meer een soort offerte, maar het duurde uiteindelijk nog tweehonderd jaar voordat de Haarlemmermeer werd drooggemalen." Tekst gaat verder onder de foto

Tegenwoordig doet het raadhuis in De Rijp dienst als trouwlocatie en VVV-vestiging - Foto: Bron: Erfgoed Alkmaar

Op maandag 15 januari staat een lezing over Jan Adriaanszoon Leeghwater gepland in Ontmoetingscentrum De Rietschoot. Vanaf 20.00 uur vertelt Bob Kiel over de wereldberoemde Rijper. "Ik zal het gaan hebben over zijn prestaties, maar ook de tal van herinneringen aan Leeghwater. Want naast de straten, pleinen en wegen komen zijn vondsten vaker voorbij dan je denkt."