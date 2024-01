Haarlems afsteekverbod vuurwerk niet te handhaven: "Niet doordrammen in Den Haag"

Het lokale verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Haarlem werkt niet. Volgens burgemeester Wienen is de vuurwerkoverlast alleen te stoppen met een landelijk afsteek- en verkoopverbod. "Je kunt 's avonds met een tas vol vuurwerk rondlopen in Haarlem en dan kan handhaving niets doen", zegt Wienen.