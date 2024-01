Live NH Sport: tweede seizoenshelft Telstar begint thuis tegen Jong AZ

Vol verwachting begint Telstar vanavond aan het tweede deel van de competitie. Jong AZ is de tegenstander die naar Velsen-Zuid komt. Trainer Mike Snoei vindt dat zijn ploeg veel meer in zijn mars heeft dan de voorlaatste plek in de eerste divisie. Met een zege op de beloftenploeg van AZ zouden de Velsenaren direct een eerste stap omhoog kunnen zetten. Telstar - Jong AZ is vanavond vanaf 19.00 uur live te volgen op NH Radio.