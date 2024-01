Schaatsen kunnen terug de kast in: ijs smelt weg onder grijze wolkendeken

Gistermiddag stond er al een laagje water op en ijs en het zal vandaag nog verder smelten. Vandaag is het bewolkt en grijs, zegt NH-weerman Jan Visser. "Er kan wel een spatje motregen vallen, maar de meeste tijd is het droog." Vanmiddag wordt het zo'n 4 graden in 't Gooi en 7 graden aan de kust. "De wind is matig en waait uit het noorden tot noordwesten."

Ook morgen wordt het een grijze dag met af en toe wat motregen. Het wordt zo'n 6 tot 7 graden. "Op zondag komt er iets meer regen, maar ook geen grote hoeveelheden", zegt Visser. De temperatuur wordt ook dan 6 tot 7 graden. Op Texel kan de wind dit weekend iets harder zijn met op zondag windkracht 6.

Weer kouder

"Pas na het weekend zien we een duidelijke temperatuurdaling", zegt de weerman. Overdag zullen de temperaturen rond de 2, 3 graden liggen. "Woensdag iets lager." In de nachten kan het ook weer gaan vriezen. "En er valt van tijd tot tijd wat winterse neerslag, sneeuw of hagel", voorspelt Visser.