Brug Ouderkerk gesloten door defect: reparatie duurt maanden, schepen mogen pas in maart door

De nieuwe Brug Ouderkerk werd in juli vorig jaar in gebruik genomen. Tijdens herstelwerkzaamheden op 21 november werd er al een mankement ontdekt. Daarom werd de brug op 22 november afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 23 november mocht licht verkeer er weer langzaam overheen rijden. Schepen kunnen er nog steeds niet langs.

Zwakke schakel

Oorzaak van alle ellende: een onderdeel dat niet sterk genoeg is om het gewicht van de brug aan te kunnen. Dat onderdeel is een verbinding in het draaimechanisme van de noordelijke brug. Door deze 'zwakke schakel' is schade ontstaan aan het draaimechanisme.

De aannemer gaat de brug de komende maanden repareren en verstevigen. Die herstelwerkzaamheden zijn op 8 januari al begonnen. Vanaf 24 maart kan de brug weer open om hoge schepen door te laten.

Na het vaarseizoen

Andere herstelwerkzaamheden kunnen nog niet in deze periode worden uitgevoerd. Volgens de provincie is daar meer voorbereidingstijd voor nodig. "Omdat de Brug Ouderkerk voorlopig goed en veilig gebruikt kan worden, worden deze werkzaamheden na het vaarseizoen van 2024 ingepland", laat de provincie weten in een persbericht.