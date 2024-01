Gewapende overval op Lidl in Amsterdam: vierde keer in zes jaar

Een Lidl-filiaal aan de Aalbersestraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is vanochtend overvallen. Direct nadat de supermarkt om 8.00 uur open was gegaan liep er een man met een mes naar binnen.

Hij ging recht op de kassa af en vroeg om geld, terwijl hij een medewerker met het mes bedreigde. Toen hij het geld had gekregen rende hij de winkel weer uit. De politie is in de omgeving van de winkel meteen op zoek gegaan naar de verdachte, van wie ze het signalement deelde. Vooralsnog is hij niet aangehouden.

Het filiaal was al zeker drie keer eerder doelwit van een gewapende overval. Dat was in 2016, 2018 en in 2022.