Omwonenden Haarlemse Sonneborn moegestreden en cynisch over bouwplannen

Met lichte tegenzin komen ze donderdagavond naar de inloopavond van de gemeente in het Verhalenhuis aan de Egmondstraat. Het voelt voor omwonenden van het Sonneborn-terrein toch vooral als hun burgerplicht om hun gezicht te laten zien. De gepresenteerde plannen zijn inmiddels bij de meeste buurtbewoners wel bekend. En enthousiast waren ze er al niet over.

"We hebben als omwonenden vanaf het begin plannen aangedragen voor het terrein, zoals een park. We wisten dat deze plannen heus niet zomaar gerealiseerd zouden worden. Daar zijn we realistisch genoeg voor. Het blijft een compromis. Wat je wel hoopt, is dat wanneer je wordt uitgenodigd voor een klankbordgroep, er iets wordt gedaan met je inspraak."

Dat laatste heeft tot de meeste onvrede geleid bij de omwonenden, waarvan tien personen zich hebben verenigd om te functioneren als klankbordgroep. Monique van Alphen is er een van. "Door die parkeergarage is het echt mis gegaan", vertelt ze tijdens de inloopavond.

Achteraf moet de klankbordgroep constateren dat hun invloed nihil was. Nils Roovers, een ander lid, vertelt: "Er was één moment dat we nog wel enigszins konden leven met het voorstel van de ontwikkelaar. Dat was in 2022. Er waren veel woningen, maar er was ook nog wel wat groen. Maar toen kwam opeens de parkeergarage."

Parkeerdruk in de wijk verlichten

Op voorspraak van de gemeente werd een grote parkeergarage aan de bouwplannen toegevoegd. Die moet de parkeerdruk in de wijk verlichten. Gezien het feit dat de gemeente een slag wil maken wat betreft woningbouw en het project gebonden is aan een vaste oppervlakte, was het onvermijdelijk dat de woningen de lucht in gingen. En er in het groen werd geknipt.

Nils: "Op de tekeningen die je hier ziet, zie je nog wel wat groen. Dat zijn vooral de daken van de woningen en het appartementencomplex. Vanuit ons huis zien we dat niet. In plaats daarvan kijk ik uit op een woontoren van 12 verdiepingen. Ik woon toevallig net in de hoek naast die hoge toren."

