Schoten gelost in Den Helder, 'verkoopafspraak' gaat mis

Er zijn schoten gelost aan de Klimopstraat in Den Helder. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, en er is ook nog niemand aangehouden.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is op dit moment nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie laat wel weten dat er waarschijnlijk een 'verkoopafspraak' heeft plaatsgevonden, maar dat dat niet helemaal goed is gegaan.

