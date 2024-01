Onderzoek na mogelijke steekpartij Avenhorn afgerond

Een persoon in Avenhorn is vanavond zwaargewond geraakt. Aanvankelijk dacht de politie dat het een steekpartij betrof, later bleek het om een suïcidepoging te gaan. Een woordvoerder van de politie laat weten het onderzoek inmiddels te hebben afgerond.

Verantwoording:

Eerder bracht NH, na berichtgeving van de politie, dat er sprake was van een steekpartij. Later bleek dit niet het geval en is dit bericht omgeschreven.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via 113 Zelfmoordpreventie of bel gratis 0800-0113.