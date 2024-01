Openbaar Ministerie eist 3 jaar cel tegen Brit (38) voor meesleuren agent

Tegen een 38-jarige Brit is vandaag drie jaar cel geëist vanwege poging tot doodslag op een agent. Als de man op een weg in Zaandam wordt aangehouden op verdenking van eerdere identiteitsfraude, besluit hij plankgas te geven. Dit terwijl de dienstdoende agent nog half in de auto hangt. Hij wordt meterslang met 60 km per uur meegesleurd.

De officier van justitie sprak vanmiddag in klinkklare taal: "De agent had onder de wielen van de auto terecht kunnen komen, met zijn onbeschermde hoofd en met hoge snelheid op het asfalt kunnen slaan of hij had zijn nek kunnen breken of andere ernstige en potentieel dodelijke verwondingen op kunnen lopen."

Doodsangsten

Volgens de officier van justitie was de gebeurtenis op 29 januari vorig jaar een 'zeer heftige' en 'angstige' ervaring voor de agent. Ook toen de agent 'stop' riep, bleef de verdachte het gaspedaal indrukken. In plaats daarvan sloeg hij de agent meerdere malen in het gezicht. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt hieruit dat de verdachte op geen enkele wijze oog had voor het levensgevaar waarin hij het slachtoffer bracht. "Hij dacht enkel en alleen aan zichzelf en zijn vlucht."

Opgepakt in Frankrijk

Toen de Engelse verdachte de politieman na twintig seconden losliet - en met een harde knal op het asfalt terechtkwam - ging hij ervandoor. Mede door een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht kon de 38-jarige verdachte een paar maanden later in Frankrijk worden aangehouden. Hij werd daarop uitgeleverd aan Nederland, waar hij sindsdien in voorlopige hechtenis heeft vastgezeten.

Het OM acht zowel poging tot doodslag als de verdenking van identiteitsfraude bewezen en eiste drie jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de bestuurder, plus een rijontzegging voor twee jaar. Hem werd zwaar aangerekend dat hij het feit tegen een agent in functie beging. De uitspraak volgt op 25 januari.