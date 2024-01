Brug naar Noord op zijn vroegst in 2032 af, snel aan bouw beginnen 'onrealistisch'

Het is nog niet mogelijk om in deze coalitieperiode te beginnen aan de bouw van de brug over het IJ. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) in antwoord op een voorstel van verschillende gemeenteraadsleden.

Het ging om een voorstel van Zeeger Ernsting (GroenLinks) en oud-raadsleden Dennis Boutkan en Tiers Bakker (SP). Zij vroegen de gemeente in april 2021 om 'nu snelheid te maken' met de uitvoering, namelijk in de helft van de coalitieperiode 2022-2026. Maar Van der Horst schrijft vandaag dat het 'onrealistisch is te verwachten dat nog in deze collegeperiode gestart kan worden met de bouw van de Oostbrug'.

Haalbaar

Zo kan er volgens Van der Horst op zijn vroegst pas in 2026 een zogeheten uitvoeringsbesluit voorgelegd worden aan gemeenteraadsleden. Dan moet blijken of de bouw vanaf 2029 'haalbaar' is en of de brug in 2032 af kan zijn.

Of de brug er überhaupt komt, is nog zeer de vraag. Het leek er eerder op dat er 300 miljoen euro nodig is voor de bouw, maar de projectkosten stijgen waarschijnlijk met 10,5 miljoen euro. De gemeente wil daar zelf maar een derde voor uittrekken, 100 miljoen euro dus.