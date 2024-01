Haarlemse handhaving onverbiddelijk: boete dreigt voor Huijsing Books

De overtreding heeft betrekking op de houten kistjes met boeken die Jarco tegen de voorgevel van zijn winkel heeft neergezet. Vijf liggende kistjes met aan beide zijden drie gestapelde kistjes. De kistjes zijn gevuld met boeken.

Aantrekkelijk of niet

In de Gierstraat geldt een uitstalverbod. Dat betekent dat er op straat geen producten mogen worden neergezet. Er geldt een uitzondering voor uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, zo is te lezen in de brief die Jarco van handhaving ontving. “Het gaat hierbij om een bankje, plant of bloembak”, staat er geschreven.

Daarom heeft Jarco nu enkele plastic bloemen tussen de boekenkistjes gestoken. Het is de vraag of handhaving daarmee genoegen neemt. “Dan maar een boete”, stelt Jarco. “Enkele klanten hebben al gesuggereerd om dan een crowdfunding te beginnen.”

Tekst gaat verder onder de foto.