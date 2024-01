Noord-Zuidlijntunnel droog, morgen bekend wanneer hij weer gaat rijden

Voor de derde dag op rij maken mensen gebruik van pendelbussen in plaats van de Noord-Zuidlijn tussen CS en Noord. En aangezien de ponten over het IJ ook minder varen, is het een uitdaging voor reizigers om met het ov van en naar Amsterdam-Noord te komen. Het GVB verwacht morgen bekend te kunnen maken wanneer de Noord-Zuidlijn weer gaat rijden.

"Al het water is weggepompt, en de tunnel is zo goed als mogelijk schoongemaakt", vertelt spoorbeheerder Paul Kleijn. Maar, de tunnel is nog niet zo schoon als gehoopt. "Maar na al het water dat eruit moest, moeten alle elektriciteitscomponenten stuk voor stuk worden schoongemaakt met de hand."

Sinds dinsdagmiddag rijdt de Noord-Zuidlijn niet verder dan Centraal Station door een waterleiding die is gesprongen tijdens het rooien van bomen, waardoor de metrotunnel is volgelopen met water. Inmiddels is praktisch al het water weggehaald en zijn de herstelwerkzaamheden begonnen.

"Het is vervelend dat het twintig minuten langer duurt, maar ze kunnen er volgens mij ook niet zo veel aan doen", vertelt een meisje onderweg naar haar stage. Op de pont vinden mensen het nog wel meevallen: "Het is even een kwartiertje extra lopen, maar het is in ieder geval fijn dat er wel andere ponten gaan."

Waar het voor de meesten gisteren nog een vervelende verrassing was, is het volgens veel mensen vanochtend vroeg "prima te doen".

"Ik maak me vooral zorgen om al mijn studenten die te laat gaan komen zo meteen, ik houd mijn vingers gekruist", vertelt een lerares van een mbo in Noord vanochtend in de ochtendspits op Centraal Station. Ze staat te wachten op de pendelbus die haar naar Noord moet brengen.

Een woordvoerder van het GVB vertelt dat er dag en nacht wordt gewerkt om, met onder andere de pendelbussen, mensen zo min mogelijk vertraging te geven. "Het is echt pure pech dat dit samenvalt. We voelen de pijn van reizigers die enorm veel overlast ervaren. Maar, tegelijkertijd zien we de frustratie die onze medewerkers dan over zich heen krijgen. Dat vinden we echt niet oké. We doen er alles aan om te zorgen dat we onze reizigers het maximale kunnen bieden."

Bereikbaarheid van Noord

Stadsdeel Noord is heel afhankelijk van het openbaar vervoer, met de metro zijn ook de ponten op dit moment minder beschikbaar en zo wordt de bereikbaarheid van het stadsdeel lastig. "Dat snappen we, en dat is heel vervelend. Normaal gesproken rijdt de Noord-Zuidlijn heel goed en we hopen dat die zo snel mogelijk weer als normaal kan gaan."

Waarschijnlijk is er vrijdagochtend meer bekend over wanneer en met welke frequentie de lijn weer zal rijden.