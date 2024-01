Eendje is als Bambi op het ijs, brandweer schiet het dier te hulp

Angstige momenten voor een eend op het ijs bij de IJsselmeerdijk. Het dier was te zwak om nog 'eigenpotig' van het ijs af te komen. Daarom schoot de brandweer vanmiddag in Scharwoude te hulp.

Vanmiddag rond 12.25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een dier op het ijs langs de IJsselmeerdijk in Scharwoude.

Verzwakt

Bij aankomst van de brandweer stond de dierenambulance al te wachten op de eendredders. De eend bleek op het ijs te liggen en doordat het ijs zo glad was kreeg de eend het niet meer voor elkaar om te gaan staan en dus weg te kunnen komen,



De brandweer heeft vervolgens waadpakken aangetrokken waarna één van de brandweermannen al kruipend aan het touw het ijs is opgegaan, het dier probeerde nog weg te komen, maar dit lukte niet doordat zijn pootjes niet rechtop konden komen.



Het lukte de brandweerlieden door middel van één haak bij de tweede keer op het ijs uiteindelijk om de eend te vangen, de eend bleek zwaar uitgeput en niet meer in staat om op eigen kracht op de locatie te blijven.



De eend is door de dierenambulance meegenomen en zal worden verzorgd en op sterkte worden gebracht.