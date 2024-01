Wethouder over ondergelopen steiger woonboten: "Verdient niet de schoonheidsprijs"

Wethouder Melanie van der Horst (Water) is niet trots op de manier waarop de gemeente met het groepje woonbootbewoners aan de Zuider IJdijk is omgegaan. Dat liet ze vanmiddag na vragen van de SP en VVD tijdens een commissievergadering in de Stopera weten.

De bewoners zijn al jaren met de gemeente in gesprek over de steiger, die in 2021 afgekeurd werd tijdens een inspectie. Hoewel er noodmaatregelen getroffen zijn, ligt de steiger sinds een paar dagen wel een heel stuk onder water en moeten bewoners met hoge laarzen naar hun woonboot.

"Dit verdient geen schoonheidsprijs, laten we daar eerlijk over zijn", zei Van der Horst. "Het is niet fraai wat daar is gebeurd." Volgens Van der Horst is de situatie daar 'heel complex', omdat de gemeente met verschillende partijen moet samenwerken.

"Het was niet een keuze waar gaan we geld aan uitgeven, maar wie gaat waar over", verklaarde Van der Horst. Ze zei dat de gemeente er wel veel geleerd van heeft. "Dit was case waarin het veel te lang duurde, we hopen dat we er nu doorheen zijn en het in het vervolg veel beter gaat."

Vervangende woonruimte

Ze kon nog niet zeggen wanneer de nieuwe steiger er ligt, omdat er ook nog met bewoners overlegd wordt en de steiger er nog vele jaren moet blijven liggen. Een bewoner was slecht ter been en kon zijn woonboot niet uit. De gemeente heeft de gedupeerde bewoners vervangende woonruimte aangeboden, maar ze hebben aangegeven dat ze dat niet wilden.

AT5 ging zondag bij de bewoners langs: