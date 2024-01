Angstige momenten bij fatale brand Amsterdamse Jordaan: "Ik was erg bezorgd"

Bewoners van de Tuinstraat moesten vanmorgen in alle vroegte hals over kop hun huis uit vanwege een brand in de woning van hun buurman. Die buurman kwam daarbij om het leven.

Het vuur brak rond 4.30 uur uit. Een bovenbuurman was elders aan het werk en werd gebeld. "Ik kreeg een belletje van de politie dat er wat aan de hand was. Dus ik kwam met de taxi naar huis en zag veel politie", vertelt hij.

Zijn gezin was wel thuis en dat zorgde voor hele angstige momenten. "Ik was ontzettend bezorgd om mijn gezin. Toen ik aankwam zag ik een lichaam voor de deur liggen. Ik dacht dat het misschien iemand van mijn gezin was. Toen zei de politie dat het om de onderbuurman ging."

In het hele pand hing een paar uur na het uitbreken van de brand nog een indringende brandlucht. "Je ruikt het nog steeds", zei de bovenbuurman. "We hebben alle ramen anderhalf uur opengezet. De rook is nu grotendeels verdwenen."

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf, maar gaat het om een noodlottig ongeval.