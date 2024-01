Lintje voor ex-directeur Telstar Pieter de Waard

Pieter de Waard is op de nieuwjaarsreceptie van 'zijn' Telstar onderscheiden. Hij werd door de IJmuidense burgemeester Frank Dales benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De flamboyante De Waard was tot dit jaar 17 jaar algemeen directeur van de voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie.

Dales roemde Pieter de Waard in zijn speech om alles wat hij voor Telstar betekend had in zijn rol als algemeen directeur. Zo stond hij aan de basis van de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid bij Telstar. In samenwerking met IJmond Werkt werd bijvoorbeeld het project Telstar@Work gestart. Hierbij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een betaalde baan.

Pieter de Waard met burgemeester Frank Dales. - Foto: gemeente Velsen

De kleurrijke De Waard was daarnaast de oprichter van meerdere sociaal belangrijke projecten, zoals Playing for Succes en School’s Cool om kinderen op weg te helpen die door verschillende redenen een achterstand hebben opgelopen. En Telstar Street League werd opgezet om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Flamboyant Ook voor de club zelf heeft De Waard veel betekend. Door zijn flamboyante media-optredens zette hij Telstar meermaals op de kaart, onder zijn leiding werd het stadion gerenoveerd en werd de club weer financieel gezond.

Pieter de Waard in 'zijn' Telstar Stadion. - Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

De Waard nam in de zomer van 2023 afscheid. Daarna was hij werkzaam als ober bij Paviljoen Zeezicht in IJmuiden.