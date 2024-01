Waarland, 't Veld en Zijdewind dagen zonder internet door beschadigde glasvezelkabel

Door een beschadigde glasvezelkabel van Ziggo zitten een deel van hun klanten in Waarland, 't Veld en Zijdewind al twee dagen zonder internet, televisie en telefonie. Een aannemer heeft gisteren bij graafwerkzaamheden de kabel geraakt. Het repareren van de breuk is een tijdrovende klus, zegt een woordvoerder van VodafoneZiggo.

"Onze monteurs zijn gisteren gestart met de herstelwerkzaamheden", geeft de woordvoerder van VodafoneZiggo aan. "Helaas moesten zij in de avond de werkzaamheden staken vanwege de weersomstandigheden. We zijn in de ochtend weer gestart met de herstelwerkzaamheden. Helaas is het lastig in te schatten hoelang het gaat duren voordat de storing is opgelost." Volgens de website van Ziggo zou de storing vanavond om half 11 opgelost moeten zijn.

Op sociale media uitten veel mensen hun frustratie over de storing. "Bijna 2 dagen voor een storing lijkt mij wel heel lang." Andere mensen maken zich er minder druk om: "Ach, zo vaak hebben we geen storing. Gaan we vanavond maar even een keer wat anders doen."

Voor particulieren is het lastig als ze geen internet hebben, maar ondernemers zijn voor hun bedrijf afhankelijk van zulke diensten. Een medewerker van Carteam Garage De Waard, die nu tijdelijk via een mobiel telefoonnummer bereikbaar is, geeft aan dat de storing heel vervelend is. "We konden ook auto's niet afmelden bij de RDW die voor een APK-controle kwamen."

Niet pinnen

Een bloemenwinkel in Waarland die ook een pakketpunt is, laat op Facebook (zie onder) weten dat ze tijdelijk geen pakketten kan aannemen en dat er ook niet gepind kan worden. Meer bedrijven in de regio hebben door de storing problemen met pinnen of met bereikbaarheid.

VodafoneZiggo geeft aan dat klanten 'aanspraak kunnen maken op compensatie via de wettelijke regeling als een storing langer dan 12 uur heeft geduurd'.