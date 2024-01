Maaltijdbezorger bezorgt vermiste keeshond Moxy gewond bij eigenaar: "Ik was hopeloos"

Een maaltijdbezorger heeft afgelopen maandag voor Meline Melikyan een heldendaad verricht. Hij bezorgde de vrouw uit Amsterdam-Zuid haar vermiste keeshond Moxy terug. De hond was in paniek de weg opgerend, nadat hij bij een aanval door een loslopende hond gewond was geraakt. De buurt kwam massaal in actie, en de maaltijdbezorger werd de held van de dag.