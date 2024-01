Waterschap komt met fors meer geld om 't Gooi 'klimaatbestendig' te maken

Om de Gooise dorpen klimaatbestendig te maken, deelt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dit jaar fors meer geld uit dan vorig jaar. Toen bleek het subsidiepotje na een half jaar al leeg was, omdat er veel vraag naar was. De regels voor de subsidie veranderen wel: aanvragen kunnen nu alleen nog gedaan worden als drie huishoudens tegelijk aan de slag gaan.

Vorig jaar werd er minder geld beschikbaar gesteld dan afgelopen jaren. Dat had te maken met een andere verdeling van het subsidiegeld. Door de manier van verdelen van het geld was er voor particulieren 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld maatregelen te nemen als ‘tegels wippen’ in de tuin of om groene daken aan te leggen. Dat bedrag was na een half jaar op.

Ton meer

Het bedrag voor particulieren was een derde van de totale subsidiepot om de regio voor te bereiden op het veranderende klimaat en om de omgeving hierop aan te passen.

In totaal was er vorig jaar dus 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit jaar gaat dat bedrag flink omhoog naar 250.000 euro. Ook dit keer is het geld bedoeld voor bijvoorbeeld het plaatsen van regentonnen, verwijderen van harde bovenlagen zodat het regenwater weg kan en ook weer voor het aanleggen van groene daken.