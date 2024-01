Slopen of renoveren: bewoners Naarder straat nog altijd recht tegenover verhuurder

En zo stellig als de woningcorporatie vasthoudt aan het bouwen van nieuwere en tegelijkertijd ook meer sociale huurwoningen in de straat, zo standvastig zijn de bewoners of hun vertegenwoordigers. Hun 42 woningen zijn prima op te knappen en te verduurzamen. Dat is niet alleen hun mening, maar dat vinden ook erfgoedclubs als Heemschut en Het Cuypersgenootschap.

Dat de woningstichting enkel deze weg in wil slaan, heeft volgens Verheul een aantal duidelijke redenen. Eén daarvan is het financiële plaatje: renoveren is heel duur. De andere argumenten voor deze keuze zijn de enorm grote tuinen die bij de huizen horen en de gedateerde plattegrond van de woningen. Daarnaast is het de bedoeling dat er meer woningen komen, wat gezien de woningnood heel hard nodig is.

Directeur-bestuurder Lilian Verheul van Woningstichting Naarden gaf aan het einde van de politieke bijeenkomst na lang doorvragen vanuit de raad duidelijk antwoord. "Wat ons betreft is het slopen. Wij willen graag dat bewoners meedenken met het nieuwbouwplan, maar onze deur staat niet open voor een gesprek over ons uitgangspunt."

Eigenlijk over alles denken beide partijen anders. Waar de verhuurder honderd jaar oude woningen ziet, die volgens hem echt niet meer kunnen, ziet het overgrote merendeel van de bewoners sterke huizen die bij lange na niet toe zijn vervanging toe zijn. "De huizen zijn in topconditie, alleen hebben ze wel een opknapbeurt nodig", was de tegenstrijdige oneliner van Fons Ruiter van de bewonerscommissie.

Eigen initiatief

En zo gaat het onderlinge gehakketak nog wel even verder. De woningstichting vindt dat het de bewoners goed heeft betrokken bij dit project, dat zes jaar geleden is gestart. Op hun initiatief is er een bewonerscommissie in het leven geroepen waar voor- en tegenstanders uit de straat inzitten. Daar is uitvoerig overlegd wat de bedoeling is, zijn onderzoeken gepresenteerd, is een sociaal plan neergelegd, waar onder meer een 'terugkomregeling' in is opgenomen en is een plek geweest waar de betrokkenen absoluut hun zegje hebben kunnen doen.

Volgens Ruiters is deze commissie, waar hij zelf lid van is, er puur en alleen voor de bühne. De bewoners zijn volgens hem totaal niet gehoord en al hun ideeën en voorstellen zijn volledig genegeerd. Zo ook het eind vorig jaar gepresenteerde alternatieve plan van Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk.

Wanhoop

Met de nodige tegenzin hebben de bewoners een eigen voorstel ingediend. Volgens Hélène Swaan-Barten, voorzitter van de stichting, is het een wanhoopspoging geweest van de Naarders. "Zodat in het ergste geval de sloop van alle huizen voorkomen kan worden", was een van de zinnen van haar vurige betoog tot behoud.