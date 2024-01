Oud-spelers geven hun ongezouten mening over herstart eredivisie: "Slechte ontwikkeling"

Vlak onder AZ staat Ajax op de 5e plek. De Amsterdammers krabbelen langzaam weer omhoog na de historische 18e plek van eerder dit seizoen. "Dat vond ik wel heel pijnlijk", deelt Olaf Lindenbergh zijn gevoel. "Ik speel nu bij de veteranen van Ajax en ik bezoek ook alle thuiswedstrijden, maar dit had ik me nooit kunnen voorstellen."

"Ik denk dat AZ vierde blijft", voorspelt Barry van Galen de positie van de Alkmaarse club. Al is hij ook van mening dit ook afhangt van een eventueel vertrek van Vangelis Pavlidis. De topscorer wist al 18 keer het net te vinden, waardoor de Alkmaarders wel erg afhankelijk zijn van het Griekse neusje voor de goal. "Ik vind AZ al het hele jaar matig voetballen. Vooral de thuiswedstrijden vallen me tegen. Dan moet je erop knallen en het publiek achter je krijgen, maar het is nu heel afwachtend."

"Toch moet je met deze spelersgroep de meeste wedstrijden kunnen winnen", is de mening van de optimistische Lindenbergh. De inwoner uit Purmerend speelde zelf twee seizoenen voor Ajax. "Sinds John van 't Schip het heeft overgenomen van Maurice Steijn gaat het veel beter. Bijna alles gewonnen, daardoor zie ik Ajax nog wel derde worden." De volgende tegenstander voor Ajax is Go Ahead Eagles in Deventer.

"Lastig"

Waar AZ en Ajax strijden voor de bovenste plekken daar is FC Volendam vooral bezig om het hoofd boven het water te houden. Slechts 11 punten behaalden de palingboeren uit 16 wedstrijden. "Ik vind dat de plek op de ranglijst overeenkomt met de prestaties en de kwaliteit van de selectie", draait Johan Steur er niet om heen. De clubicoon zit steevast op tribune bij elke thuiswedstrijd. "FC Volendam is mijn club en ik hoop dat we erin blijven, alleen dit wordt wel heel lastig. Al gaat het de laatste twee wedstrijden wel iets beter."

