Van alle kanten hulp voor ondergelopen archief Texelse Courant

Naar aanleiding van de berichtgeving over de schade aan het portrettenarchief van de Texelse Courant heeft de brandweer vandaag de kelder van de redactie in Den Burg leeggepompt. Door een scheur in de keldervloer kon het grondwater in de kelder komen. Het blijkt nu dat de schade aan de historische foto's groter is dan eerst werd gedacht.

Volgens hoofdredacteur Job Schepers gaat het om een 'klein deel van het archief', maar er zijn even goed duizenden foto's beschadigd geraakt of verloren gegaan. De oudste foto's dateren uit de jaren 1920. Het drama was aanleiding voor de brandweer om te helpen pompen. Dat zie je in de video hieronder.

Conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare heeft de cursus collectiehulpverlening gevolgd en heeft vanochtend zijn kennis gedeeld met de redactie van de Texelse Courant. "Het gaat dan vooral om praktische tips", vertelt Oosterbaan. "Bijvoorbeeld wat je moet als foto's aan elkaar zijn geplakt. Je moet ze dan zeker niet los proberen te maken, want dan gaan ze scheuren. Laat ze aan elkaar geplakt in het water zitten en probeer ze los te weken."

Oosterbaan weet wat het is om met waterschade te maken te hebben: op 2 januari was er ook een kleine lekkage in het depot van Ecomare. "Gelukkig waren we er vlug bij, en viel het mee. Heel anders dan bij de Texelse Courant waar er veel meer schade is."

Vriezer

Hoofdredacteur Job Schepers en zijn team hebben de tips gretig in ontvangst genomen. "We zijn ons nu verder aan het bezinnen. We zijn nog steeds bezig met foto's uit enveloppen te halen. Een deel ligt nu in de vriezer, zodat het niet verder kan indrogen."

In de archiefkelder van de lokale krant stond gisteren zo'n 15 centimeter water. Schepers vond het vreselijk dat het archief zo beschadigd was geraakt door het water: "Ons hart huilt. Zonde dat dit soort juweeltjes beschadigd of verloren zijn gegaan, het zijn prachtige tijdsbeelden."