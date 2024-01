Lynn Spoor is groot kunsttalent, werken gaan als warme broodjes wereldwijd over de toonbank

De abstracte werken van kunstenaar Lynn Spoor gaan als warme broodjes over de toonbank. Ze verkoopt niet alleen in Nederland maar ook aan klanten in New York, Londen, Marbella, Verenigde Arabische Emiraten. Dat ligt niet alleen aan haar talent om mooi werk te maken, maar zeker ook aan de wijze waarop ze zichzelf profileert. Op Facebook heeft ze 12 duizend volgers en op Instagram maar liefst 25 duizend volgers. Tot eind januari is het werk van Lynn te zien in haar eigen Pop-up galerie in Amsterdam-Zuid.

Zelf woont Lynn in één van de duurste straten van Amsterdam: de Cornelis Schuytstraat in Oud-Zuid. Toch noemt ze zichzelf zeker geen glamourgirl. "Ik ken dat imago van deze buurt, maar daar is het mij niet om te doen", vertelt ze met een lach op haar gezicht. "Ik ben zelf opgegroeid in het dorp Velsen, en hier is het ook lekker dorps. Als extra pluspunt heb je het Vondelpark en de musea om de hoek."

Dan maar naar de kunst. Op haar zestiende bleek al dat Lynn talent had. Ze tekende prachtige portretten van mensen om haar heen, in opdracht, maar ook van muzikale helden als Avicii en Ed Sheeran. "Op een gegeven moment voelde dat toch een beetje als natekenen en ik deed het niet vanuit mijn eigen gevoel", vertelt Lynn.

Eigen stijl

Ze wierp zich op het schilderen en ontwikkelde haar eigen abstracte stijl waarbij ze niet zozeer de kwast gebruikt, maar werkt met spatels. In de kunstwerken die ze de laatste jaren maakt verwerkt ze haar liefde en bewondering voor allerlei landschappen over de hele wereld. "Ik hou erg van reizen. De indrukken die ik opdoe, leg ik vast in abstracte werken", zegt Lynn. "Soms neem ik zand, bloemen of stenen mee uit zo'n gebied en dat meng ik dan met de verf om nog meer van het landschap in het kunstwerk te kunnen verwerken."

Een van de gebieden waar Lynn met veel plezier gewerkt heeft, is de Piëmont. Een prachtige wijnstreek in Italië. Op haar Instagram zie je Lynn dansend en schilderend tussen de wijnranken in de heuvels. In haar werk zie je niets herkenbaars als een huis, druiven of een kerk, slechts kleuren en structuren.

"Het gaat mij om het gevoel dat ik heb bij dat gebied, niet om het plaatje." Het ligt voor de hand dat haar werken in de smaak vallen bij mensen die ook van de gebieden houden die Lynn in haar werken vastlegt. Toch pakt dat ook wel eens anders uit. "Ik heb een schilderij gemaakt waarin ik het skigebied van Courchevel in Frankrijk heb verwerkt. Er zitten veel pastelkleuren in omdat ik die daar ervoer. Maar toen was er laatst een bezoeker in de pop-up galerie die geïnteresseerd was in dit werk. Maar zij had vooral de associatie met Ibiza."