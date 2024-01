Politie zoekt meer getuigen van 'geweldsexplosie' in Ursem tijdens oudejaarsavond

De politie is op zoek naar meer getuigen van de geweldsexplosie in Ursem die plaatsvond op oudejaarsavond. Door brandstichting en zwaar vuurwerk richtte een grote groep jongeren voor duizenden euro's schade op het schoolplein aan. De politie hoopt hiermee de daders 'op te sporen en te vervolgen'.

Op oudejaarsavond hebben zo’n veertig jongeren, waarvan er twintig namen zijn genoteerd door de politie, een ravage aangericht bij de Bavoschool in Ursem. Er wordt 'veel alcohol' gedronken, brandgesticht en illegaal vuurwerk afgestoken, waaronder flessen gevuld met brandbare vloeistof. "Het waren zulke harde knallen, het leek wel oorlog", vertelde een omstander eerder aan NH. Door de harde knallen springen er ook ramen van het schoolgebouw.

De politie is er snel bij en probeert met twintig agenten de rust weer terug te krijgen. Een lastige opgave, zo blijkt al snel. Bij aankomst worden ze bekogeld met vuurwerk en de groep weigert het schoolplein te verlaten. Pas als de politie charges uitvoert, keert de rust terug.

Grimmige sfeer en agenten bekogeld

Dat er die avond een grimmige sfeer heerst, wordt nu ook bevestigd door een politieagent die ter plaatse was. "We naderen het schoolplein tot enkele tientallen meters en zien zo'n veertig jongeren op het schoolplein. Ze gooien direct zwaar vuurwerk onze kant op, willen duidelijk provoceren", zou er zijn gezegd door de portofoon. "Ik ben best wat gewend door de jaren heen, maar het voelt op dat moment echt niet oké om mijn mensen eropaf te sturen en blijven daarom op afstand."

De schade aan het schoolgebouw, plein en de kinderopvang loopt in de duizenden euro’s. De politie is ver met het onderzoek maar wil graag meer getuigen spreken, benadrukt een woordvoerder aan NH. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden en dashcambeelden van geparkeerde auto's.

Extra maatregelen?

Burgemeester Monique Bonsen van Koggenland liet eerder al weten dat ze bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn in het dorp rond oudejaarsdag. Het is namelijk niet de eerste keer dat Ursem wordt geteisterd door vuurwerkgeweld. Of er al is nagedacht over vervolgstappen, is nog niet duidelijk.