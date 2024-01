Hoofddorper Orhan zoekt bestuurder die zijn auto total loss reed

Een automobilist die gisteren vanaf de Kruisweg in Hoofddorp tegen de verkeersregels in rechtsaf de IJweg insloeg, heeft daarbij een kop-staartbotsing veroorzaakt. Een van de gedupeerden is Hoofddorper Orhan Cakir, die nu probeert de identiteit van de bestuurder van de afslaande auto te achterhalen.

Nietsvermoedend nadert Orhan rond 12.30 uur in zijn Opel Astra de kruising met de IJweg als de Volkswagen voor hem achterop zijn voorligger knalt. Hij probeert de Volkswagen nog te ontwijken, maar kan niet voorkomen dat hij de achterkant schampt.

De Opel belandt in de berm, rijdt daarbij een verkeerscamera uit de grond en komt total loss tot stilstand. "En dat met 50 à 60 kilometer per uur", vertelt Orhan in gesprek met NH.

Verboden rechtsaf te slaan

Dankzij Orhans dashcam wordt snel duidelijk hoe de kop-staartbotsing kon gebeuren: de bestuurder van de voorste auto remde plotseling fors af om rechtsaf de IJweg in te slaan. Gelet op het verkeersbord vlak voor het kruispunt is dat verboden: verkeer mag op het kruispunt alleen rechtdoor en linksaf.

"Niemand verwachtte dat", vertelt de gedupeerde Hoofddorper. De bestelbus direct achter de afslaande auto lijkt op tijd te remmen, maar de drie auto's daarachter knallen op elkaar, met veel schade als gevolg. "Ze zeiden direct dat hij total loss was."

Aansprakelijk

Orhan vindt dat de afslaande automobilist aansprakelijk is voor de schade. Probleem is dat hij of zij is doorgereden, het kenteken op Orhans dashcambeelden niet goed zichtbaar is en geen van de betrokkenen het heeft onthouden. "Je zou verwachten dat de bestuurder van de bestelbus zich wel een deel van het kenteken kon herinneren."