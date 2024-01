Schaatser zakt door het ijs in ondergelopen recreatiegebied in Monnickendam

Op het ondergelopen en bevroren Hemmeland in Monnickendam is een man door het ijs gezakt nadat hij op zwak ijs heeft geschaatst. Hij kon moeilijk uit het wak komen, de brandweer heeft hem uit het water gehaald.

Normaal gesproken is het Hemmeland een recreatiegebied, maar door de hoge waterstand van het Markermeer is het ondergelopen en nu dus bevroren. Dat het niet overal veilig is om te schaatsen werd duidelijk toen een jongeman net door het ijs zakte. "Hij staat ongeveer tot zijn dijbenen in het water", zegt verslaggever Mischa Korzec ter plaatse. "Hij komt heel moeilijk weer op het ijs."

Verschillende hulpdiensten zijn naar het Hemmeland gekomen en verschillende brandweerlieden schoven op hun buik naar de man toe.

Tekst gaat verder onder de foto