De Peiling: sporten verrijkt mijn leven

Rennen over de boulevard, hollen door de duinen en stuiven over het strand: de halve marathon van Egmond vindt dit weekend plaats en er doen meer dan 18.000 lopers mee aan dit sportieve evenement. Zo een halve marathon is niet voor iedereen weggelegd, maar sporten is natuurlijk wel goed voor de gezondheid. Hoe sportief ben jij? Zit je bij een wandelclub, ga je weleens zwemmen of sta je vaak te zwoegen in de sportschool?

Dit weekend barst het weer los in Egmond en zullen duizenden lopers weer vele kilometers gaan trotseren. De hardlopers gaan rennen op het strand, in de duinen (al is de route wel iets omgelegd vanwege de regenval) en er is ook een speciale route voor fietsers. Voor wie een halve marathon te veel vindt, staat er ook een kwart marathon op het programma.

Wandelen met de hond of naar de sportschool

Hardlopen is natuurlijk goed voor je mentale en lichamelijke gezondheid, maar niet voor iedereen weggelegd. Er zijn genoeg andere manieren om te sporten. Wij willen graag weten hoe sportief je bent.

Zit je bij een vereniging, ga je elke week langs de sportschool of wandel je elke dag met de hond? Of doe je het nu wat rustiger aan, maar was je vroeger als kind wel een fanatieke sporter?