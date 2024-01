Palenplan in centrum kostte gemeente meer dan 190.000 euro

Het palenplan dat vorig jaar korte tijd in de Westelijke Grachtengordel werd uitgerold, kostte de gemeente ruim 190.000 euro en daarnaast nog inzet van eigen ambtenaren. Dat hebben leden van de stadsdeelcommissie te horen gekregen.

Tijdens een commissievergadering in de Stopera en tijdens een stadsdeelcommissievergadering vorig jaar werd door politieke partijen gevraagd wat het project gekost heeft. Stadsdeelbestuurder Micha Mos kon daar toen nog geen antwoord op geven, maar beloofde er schriftelijk op terug te komen. Dat is door middel van een brief inmiddels gebeurd.

Verkeersmaatregelen

De verkeerskundige onderzoeken kostten 15.400 euro, de gesprekken met buurtbewoners 31.900 euro en onderzoek en verkeerstellingen 42.900 euro. De 'uitvoering van de verkeersmaatregelen', vermoedelijk het maken van gaten voor de palen, de palen zelf en het plaatsen van de palen, kostte verreweg het meest. Het ging om een bedrag van 104.100 euro. Samen gaat het om een bedrag van 194.300 euro.

De communicatie over het plan werd 'voor een groot deel als externe opdracht uitgevoerd'. Het ging om een bedrag van ongeveer 35.000 euro, dat bedrag was verdeeld over de hierboven genoemde posten 'buurtconsultatie', 'onderzoek' en 'uitvoering verkeersmaatregelen'.

Ambtenaren

Het Palenplan was een onderdeel van de 'gebiedsgerichte aanpak Westelijke Grachtengordel' en een deel van de 'aanpak binnenstad'. Er waren vanuit de gemeente gemiddeld 1,2 voltijdsbanen mee bezig. Het salaris van die ambtenaren is niet meegenomen in het kostenoverzicht.

Het palenplan bestond uit tien paaltjes die alleen door hulpdiensten met sleutels weggehaald konden worden. Na anderhalve week werd de stekker uit het project getrokken vanwege zorgen van diezelfde hulpverleners. Het stadsdeel houdt nog serieus rekening met de mogelijkheid om het plan opnieuw te starten, Mos zei dat hij denkt aan de inzet van inzinkbare palen en cameratoezicht.