Laatste dag ijspret: temperaturen stijgen naar boven het vriespunt

Het is een koude nacht geweest, dus op veel plekken kan er vandaag nog volop geschaatst worden. Het is waarschijnlijk wel de laatste dag met schaatspret, want vanmiddag stijgt de temperatuur in de hele provincie tot boven het vriespunt.

Op Texel is het vanmorgen al boven het vriespunt omdat er bewolking overtrekt. "En die bewolking breidt zich uit", zegt NH-weerman Jan Visser. "Veel mensen hebben de zon wel even op zien komen, maar daarna wordt het toch bewolkt en dat blijft het vanmiddag ook. En dan loopt de temperatuur op naar 3 graden in 't Gooi en 6 graden aan zee. Dan gaat het ijs natuurlijk snel achteruit."

Het blijft vandaag droog, maar vanavond kan er een beetje motregenen vallen. "Dat kan in het midden van het land zorgen voor wat gladheid", zegt Visser. "Maar in de rest van de provincie zal dat waarschijnlijk wel meevallen."

Einde van de ijspret

Morgenochtend is het bewolkt en kan het mistig zijn. Hier en daar kan het ook glad worden. "In de middag wordt het 6 tot 7 graden", zegt Visser. Dan is het dus echt voorbij met de ijspret.

"Het weekend is bepaald geen winterweer meer", zegt de weerman. "Het is vaak bewolkt en op zondag kan er enige regen vallen." Het wordt beide dagen zo'n 6 graden. Ook 's nachts gaat het niet meer vriezen.

Weer winterweer

Na het weekend wordt het volgens Visser weer kouder, vanwege een lagedrukgebied met koude lucht uit Scandinavië. "Dan zie we dat de temperatuur weer zakt, overdag naar zo'n 2 tot 3 graden en 's nachts gaat het weer licht vriezen." Na het weekend wordt het dus toch nog even winters. "Af en toe is er kans op wat winterse neerslag, sneeuw of hagel."