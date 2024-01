Kersverse burgemeester Mark Pol kreeg op jonge leeftijd al liefde voor Texel

Oudeschild was de toegangspoort voor het Texelse avontuur van Pol, dat al op jonge leeftijd begon. "Hier begon eigenlijk mijn Texel-vakantie vroeger. Vroeger zeilde ik met mijn ouders over het IJsselmeer en op de Wadden, en regelmatig gingen we naar Texel. We kwamen dan hier de haven binnen en lagen in de passantenhaven. En dan krabbetjes vangen in de haven en natuurlijk een visje eten."

"Het voelt heel goed. Ik voel me heel enorm welkom. Overal waar ik kom zijn mensen die ik spreek enthousiast, ze willen graag vertellen over het eiland en waar ze mee bezig zijn", vertelt Mark Pol in de haven van Oudeschild. "Dat geeft een enorme motivatie om hier verder aan de slag te gaan.”

Mark Pol was eerder al raadslid en wethouder in Almere daarna verliet hij een tijd het openbaar bestuur. "Ik wilde graag weer terug, en het burgemeesterschap is natuurlijk een hele mooie functie", legt hij uit, "Maar ik wilde dat alleen op een plek waar ik ook echt iets bij voel, iets mee heb. Al is het alleen maar omdat je met het hele gezin moet verhuizen.”

En dat gaat binnenkort al gebeuren. Pol zit momenteel nog in een tijdelijke woning, maar dat zal niet lang duren. "We hebben huis gekocht, daar kunnen we in april in. We schipperen nu nog een beetje tussen Almere en Texel, maar het gezin komt al in februari over. Dus dan kunnen we al gaan settelen. Maar we kijken er naar uit dat we in april in onze nieuwe huis kunnen"

Ambitie

"Texel heeft natuurlijk een eigen identiteit", zegt Pol op de vraag over zijn ambitie als burgemeester. "We hebben de afgelopen jaren gezien, en daar is al heel veel over gezegd, dat die wel eens onder druk komt te staan. De balans tussen goed wonen voor onze eigen inwoners en de druk van het toerisme, de gasten die van buiten komen, is erg van belang. Ik hoop daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

De eerste weken stonden voor Pol vooral in het teken van kennismaken. Door alle bijeenkomsten rond kerst en nieuwjaar, heeft de nieuwe burgemeester zich snel kunnen onderdompelen in het Texelse leven. "De hoeveelheid mensen die zich voorstellen vanuit een vereniging of een initiatief waar ze samen aan werken, dat levert het eiland zoveel kracht op. Dat houdt ons drijvende, zou je kunnen zeggen.”