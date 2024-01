Opnieuw kampt een Haarlems volkstuincomplex met nachtelijke inbrekers

Na volkstuincomplex Ons Buiten is ook 'buurman' Poelpoldervreugde de dupe van nachtelijke inbrekers. De afgelopen weken is er veel ingebroken. De dieven nemen, net als bij Ons Buiten, vooral gereedschap mee.

"Het begint nu wel een beetje verontrustend te worden", vertelt JanWillem Verzijlbergen. Hij is verantwoordelijk voor het cameratoezicht op de parkeerplaats van Poelpoldervreugde. Hij heeft heel wat nachtelijke beelden teruggekeken, maar nog geen ongenode gasten zien aankomen of wegrijden. Koevoet of schroevendraaier "Inbrekers, we vermoeden dat het er meerdere zijn, komen 's nachts het terrein op en breken huisjes en schuren open. Met een koevoet of schroevendraaier. Afgelopen week was een schuur voor de tweede keer aan de beurt. Het is niet duidelijk hoe ze het complex opkomen. We hebben hoge hekken met prikkeldraad, maar toch moet er ergens een zwakke plek zijn", legt Verzijlbergen uit. Tekst loopt door na de foto.

Braakschade bij één van de huisjes op Poelpoldervreugde - Foto: JanWillem Verzijlbergen

Inmiddels zijn er twaalf huisjes opengebroken. "Laatst is er een heel aggregaat meegenomen. Die krijg je niet in je eentje het terrein af, dus er moeten meer personen bij betrokken zijn geweest." De volkstuinders hebben aangifte gedaan bij de politie, maar tot arrestaties leidt dat vooralsnog niet. Arrestatie bij Ons Buiten Even verderop, bij het iets kleinere volkstuincomplex Ons Buiten, ging de politie onlangs wel tot een arrestatie over. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd 's nachts door surveillerende agenten in de boeien geslagen. Hij liep daar met een gestolen tv rond. "We dachten dat het na die arrestatie ook bij ons rustiger zou worden, maar dat is dus helaas niet het geval", aldus Verzijlbergen.

