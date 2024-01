Handrem vergeten in Heerhugowaard: auto rolt het water in

Het leek zo'n goeie tip: de handrem laat je links liggen en de auto zet je in versnelling één. Zo voorkom je dat de rem bevriest en je 's ochtends geen kant meer op kan. Alleen verliep het in Heerhugowaard vanochtend toch net even anders, toen een bestuurder zijn auto nietsvermoedend instapte.

Het was even schrikken voor de eigenaar van bovenstaande blauwe auto langs de Steigerdijk in Heerhugowaard, die gisteren zijn auto netjes in de eerste versnelling had neergezet. Hij was namelijk zelf vergeten dat hij de auto niet op de handrem had gezet, waardoor de auto vanochtend het water inrolde. Helaas was de bestuurder zijn eigen trucje dus vergeten, zo vertelt een getuige.

De auto begon te rollen en eindigde, zoals op de foto te zien is, in de sloot. De eigenaar van de auto is niet gewond. De auto wel.