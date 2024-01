Man gewond bij steekpartij in Beverwijk

Aan het Nielenplantsoen in Beverwijk is vannacht rond 0.45 uur een gewonde man gevonden na een melding van een steekpartij. De man had steekwonden en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Toen de politie aankwam, vonden ze gewonde de man met meerdere steekwonden onderaan de trap op het Nielenplatsoen. Nadat het ambulancepersoneel de eerste zorg verleende, is de man overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. "Waarschijnlijk was er een steekpartij", zegt ze. "Er is nog niemand aanhouden. We doen onderzoek naar wat er gebeurd is."