Na het weekend grote kans op (natte) sneeuw

Terwijl vandaag de dooi inzet, kunnen we ons na het weekend opmaken voor nieuw winters weer. Maandag en dinsdag is er volgens de experts grote kans op (natte) sneeuw.

Op maandag trekken er winterse buien vanaf de Noordzee over het land. Toch zal de sneeuw niet heel lang blijven liggen, aangezien de temperaturen net boven het vriespunt zullen uitkomen. Op dinsdag wisselen winterse buien en zonnige momenten elkaar af, meldt Weeronline.

Na dinsdag is de weersverwachting nog onzeker. Er is kans op sneeuw, maar ook kans op 10 graden en regen. Er is ook een scenario waarbij de grens van zachte en koude lucht precies boven Nederland komt te liggen. Dan valt in het zuiden regen en in het noorden (natte) sneeuw.

De komende dagen ligt de middagtemperatuur tussen de 4 en 6 graden. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien, maar vrijdag en zaterdag is het wel overwegend droog. Zaterdagavond en zondag kan er nog wel een bui vallen.