Rijstroken weer open na ongeluk op de A7, file neemt af

Het ongeluk gebeurde bij afslag Zaanstad 't Kalf, waardoor er twee rijstroken zijn afgesloten.

Rond 8.00 uur is de vertraging opgelopen tot meer dan 80 minuten. Een half uur later gingen de rijstroken weer open. Rijkswaterstaat laat weten dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt bij het ongeluk.