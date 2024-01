Dode bij woningbrand in centrum Amsterdam

Bij een brand in een woning aan de Tuinstraat in het centrum van Amsterdam is vannacht iemand om het leven gekomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

De brand, in het centrum van Amsterdam, brak rond 4.30 uur vannacht uit. De politie laat weten dat er meerdere woningen tijdelijk zijn ontruimd.

Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. "Samen met de brandweer gaan we kijken wat de oorzaak is van de brand. Op dit moment houden we alle scenario's nog open", zegt een woordvoerder van de politie. "De brand was om 4.30 uur vanmorgen. Dat is nog kort geleden, dus het onderzoek is echt nog in een beginfase."

De politie vraagt iedereen die iets gezien heeft vannacht om het te vertellen. "Dan hopen wij zo snel mogelijk te kunnen zeggen wat hier precies gebeurd is."

